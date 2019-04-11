Россельхозбанк выявил ущерб на 212 млн рублей от деятельности бывшего руководства Дагестанского филиала, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

«В рамках системной работы по противодействию коррупции Россельхозбанком был выявлен ряд злоупотреблений со стороны бывшего руководства Дагестанского регионального филиала. По результатам внутренней проверки банком было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело в отношении Гаджимагомедова Гитиномагомеда Ахмедовича (экс-руководитель Дагестанского филиала. — Прим. ред.)», — заявили в пресс-службе.

Источник: в филиале Россельхозбанка в Дагестане проходят обыски Обыски связаны с возбужденным уголовным делом о хищении в особо крупном размере.

В настоящее время Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку следствию. Сумму причиненного ущерба кредитная организация оценивает в 212 млн рублей. Должность директора занимает сейчас Елена Гончаренко, перед которой поставлена задача по финансовому оздоровлению предприятий — клиентов банка.

Россельхозбанк видит большой потенциал в дальнейшей работе на территории региона и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с руководством республики по развитию ее агропромышленного комплекса.