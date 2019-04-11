Бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, обвиняемый по делу о хищениях в сумме 2,5 млрд рублей, полностью признал вину и дал показания на себя и соучастников, говорится в материалах дела, оглашенных в Басманном суде Москвы, сообщает РИА Новости.

«Кордичев дал показания, полностью признал вину и дал изобличающие показания на себя и других фигурантов дела», — огласила материалы дела судья Валентина Левашова.

Также решением суда Кордичев переведен из СИЗО под домашний арест до 13 апреля. Отбывать его Кордичев будет в Одинцовском районе Подмосковья.

Свое решение смягчить меру пресечения следователь объяснил поведением обвиняемого, который способствует раскрытию преступления. Представители потерпевшего также не возражали против домашнего ареста, назвав роль Кордичева незначительной, а его мотивы — понятными.