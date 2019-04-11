Временная администрация Донхлеббанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 21 декабря 2018 года, в ходе обследования финучреждения установила, что его бывшими должностными лицами предпринимались действия, направленные на хищение денежных средств со счетов клиентов, а также на вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЦБ РФ.

Информация о финансовых операциях указанных лиц с признаками уголовно наказуемых деяний направлена регулятором в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

В сообщении ЦБ также указано, что, согласно результатам проведенного временной администрацией обследования, стоимости активов банка в 2,3 млрд рублей недостаточно для погашения его обязательств в размере 2,9 млрд.

Таким образом, исходя из данных сегодняшнего релиза оценка «дыры» в капитале Донхлеббанка составляет 0,6 млрд рублей. Арбитражный суд Ростовской области 5 марта 2019 года принял решение о признании банка банкротом, напоминают в ЦБ.

Уточним, что ранее «дыра» в капитале Донхлеббанка на дату отзыва его лицензии оценивалась примерно в 0,2 млрд рублей, а на дату банкротства — в 1,4 млрд.



Отзывая лицензию у кредитной организации, ЦБ пояснял, что «ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Надзорный орган на протяжении года неоднократно выявлял недооценку Донхлеббанком кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства».