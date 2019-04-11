Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции доставили основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из Басманного суда Москвы, который изменил ему меру пресечения на домашний арест, в его квартиру в центре города, где надели на него электронный браслет контроля. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина.



«Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) разъяснили ему порядок и условия пребывания под домашним арестом, установили у него дома оборудование электронного контроля и надели на него электронный браслет», — сказала Паньшина.

Как ожидается, в пятницу сотрудники УИИ снова доставят Калви в суд, где будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста до 14 июля.

Басманный суд Москвы в четверг освободил из СИЗО под домашний арест Калви и другого фигуранта дела — бывшего директора банка «Восточный» Алексея Кордичева. Ранее суд продлил до 14 июля арест по этому делу партнерам фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и Филиппу Дельпалю, гендиректору компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова, с которым он обратился в управление «К» ФСБ России.

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.