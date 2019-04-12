Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) в конце марта арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов (1,75 млрд долларов), сообщил «Ведомостям» представитель банка в суде.

В опубликованном позже в пятницу, 12 апреля, официальном сообщении Агентства по страхованию вкладов уточняется, что «данный судебный приказ вынесен в поддержку искового заявления, поданного банком в суд 13 декабря 2018 года, о взыскании с Беджамова Г. И. убытков в размере 116,6 млрд рублей» (прим. Банки.ру).



Среди арестованных активов – виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д'Ай, 33% 5-звездочного Badrutt's Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье.

Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 тыс. фунтов, где бы они ни находились.

Кроме того, Высокий суд Лондона решил ограничить траты Беджамова — он может продолжать тратить 35 тыс. фунтов в неделю на аренду жилья, если у него есть соответствующий договор, 10 тыс. фунтов в неделю проживание, а также тратить «разумную сумму на юридические услуги и представительство», сообщают собеседники «Ведомостей».

При этом Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы на 1,34 млрд фунтов, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при совершении сделки или серии сделок на сумму более 50 тыс. фунтов нужно за 48 часов уведомить представителей истца, цитируют собеседники «Ведомостей».