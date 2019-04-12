Московский городской суд признал законным арест экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. Об этом в пятницу передает из зала суда корреспондент РИА Новости.

«Решение Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения», — огласила решение судья.

Суд, таким образом, отклонил апелляционную жалобу адвокатов защиты экс-министра, которые настаивали на освобождении Абызова под залог в размере 1 млрд рублей либо на его переводе под домашний арест.

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей Арест также наложен на имущество экс-министра.

По данным Следственного комитета России, в 2011—2014 годах бывший министр Открытого правительства похитил и вывел за границу 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» и «Региональных электрических сетей» (являются крупными поставщиками энергии в Новосибирской области).

Абызов себя виновным не считает.

Защита Абызова также заявила в суде, что за него готовы поручиться глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампред ВЭБа Наталья Тимакова.