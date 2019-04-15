Бывший сотрудник коммерческого банка в Екатеринбурге был осужден на 7,5 года лишения свободы за мошенничество, которое привело к хищениям на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что злоумышленник, работая специалистом по обслуживанию частных лиц в уральском отделении одного из коммерческих банков и в различных дополнительных офисах кредитного учреждения, посредством доступа к системе предварительной обработки операции по банковским картам похитил денежные средства клиентов в сумме 1,6 млн рублей.

С августа по декабрь 2012 года он, используя паспортные данные клиентов, составлял заявки для изготовления кредитных карт. После этого он получил данные кредитные карты на имя восьми граждан без их ведома. В дальнейшем злоумышленник денежные средства с карт снял и присвоил себе.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Кроме того, в декабре 2015 года мужчина был осужден за незаконный сбыт наркотических средств. Суд, с учетом неотбытой части ранее назначенного наказания, приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.