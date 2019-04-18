В Якутии злоумышленники вернули пострадавшим от дистанционного мошенничества более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

Установлено, что с октября 2017 года по июль 2018-го двое лиц осуществляли звонки на абонентские номера жителей Якутии и представлялись сотрудниками банка. Они получали номера банковских карт граждан, сведения о кодах и паролях, после чего производили списание денег.

Общая сумма ущерба составила 3 млн 600 тыс. рублей. Потерпевшими стали 33 жителя республики, а также коммерческий банк. Мошеннические действия в отношении банковского учреждения выразились в оформлении кредитов по онлайн-заявкам от имени граждан.

Подозреваемые были установлены на территории Республики Бурятия.

Следователям удалось убедить подозреваемых в необходимости добровольно возместить ущерб. Таким образом, обвиняемыми было собрано более 2 млн рублей, которые направлены потерпевшим.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения.

