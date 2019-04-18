В 2018 году общая сумма выявленных таможенными органами нарушений валютного законодательства составила около 420 млрд рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Незаконный вывод капитала из страны таможенные органы фиксируют по следующим составляющим: невозврат выручки за экспортированный товар или невозврат авансовых платежей за не ввезенный в Россию товар; использование недействительных (подложных) документов для перевода денежных средств за рубеж.

ФТС по выявленным фактам нарушений возбудила 417 уголовных дел по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса РФ за незаконный вывод капитала на сумму 370 млрд рублей, а также более 6 тыс. дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП на сумму более 200 млрд рублей.



«Общая сумма по выявленным таможенными органами в 2018 году нарушениям валютного законодательства составила около 420 млрд рублей, поскольку в ряде случаев за совершение правонарушения в сфере валютного регулирования наступает одновременно административная (в отношении юридических лиц) и уголовная (в отношении физических лиц) ответственность», — говорится в разъяснении к сообщению ФТС.