Бывший сотрудник коммерческого банка в Магадане осужден за мошенничество, в результате которого он похитил более 6,1 млн рублей, говорится в сообщении прокуратуры Магаданской области.

Судом установлено, что, являясь менеджером по продажам в банке и имея доступ к банковским программам, мошенник переводил денежные средства со счетов клиентов преклонного возраста, которые длительное время не обращались в банк, на счета несуществующих лиц. После чего мужчина обналичивал средства. Свои махинации он осуществлял в 2014—2015 годах.

В судах первой и апелляционной инстанций злоумышленник настаивал на своей невиновности, но благодаря действиям прокуроров вина подсудимого была доказана, а его позиция опровергнута.

Мошенник приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях и коммерческих организациях, сроком на три года.