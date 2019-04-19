Московский городской суд принял решение оставить без изменения приговор экс-главе Эргобанка (лишен лицензии с 15 января 2016 года) Вячеславу Бармину. Об этом сообщает корреспондент Банки.ру из зала суда.



«Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал председатель судебной коллегии.

В своем выступлении Вячеслав Бармин вновь заявил о своей невиновности.

«Никаких денег я не получал, потому что их не было. Приговор выгоден лицам, которые хотят уйти от солидарной и субсидиарной ответственности», — сказал он.

«Я верю, что меня, невиновного, не осудят и оправдают. Надеюсь на справедливое и законное решение», — добавил Бармин.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов. Бармин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»). В Генпрокуратуре было утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу.



По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин, будучи председателем правления Эргобанка и обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе банка денежные средства на общую сумму более 750 млн рублей. Деньги в кредитную организацию Бармин не возвратил, а обратил их в свою пользу и распорядился по собственному усмотрению. В ходе расследования следователями изучен значительный объем финансовой документации, допрошены 40 человек, проведен ряд иных следственных действий, а также экспертных исследований, по результатам которых у следствия не осталось сомнений в причастности обвиняемого к хищению денежных средств. В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом на денежные средства Бармина, обнаруженные на его счетах в банке, наложен арест.



1 октября 2018 года Тверской райсуд признал Бармина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, и приговорил его к восьми годам лишения свободы. В середине февраля текущего года Мосгорсуд принял решение снять с рассмотрения дело экс-главы Эргобанка Вячеслава Бармина и вернуть его в Тверской райсуд для устранения препятствий рассмотрения судом апелляционной инстанции.



В интервью Банки.ру адвокат Бармина Евгений Мартынов рассказал, как проходило судебное разбирательство.