Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест акционера банка «Югра» Алексея Хотина, передает корреспондент RNS.
«Суд постановил избрать Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня 2019 года», — постановил судья.
Ранее в Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании Алексею Хотину меры пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня 2019 года.
Хотин был задержан в рамках дела по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей. Задержание проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России, сообщал СК РФ.
Задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин
Возбуждено уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у «Югры».