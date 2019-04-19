Хотин был задержан в рамках дела по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест акционера банка «Югра» Алексея Хотина, передает корреспондент RNS.

«Суд постановил избрать Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня 2019 года», — постановил судья.

Ранее в Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании Алексею Хотину меры пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня 2019 года.

Хотин был задержан в рамках дела по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей. Задержание проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России, сообщал СК РФ.