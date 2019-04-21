В Мордовии перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Их доход от преступной деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств превысил 26,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172, частью 2 статьи 187, частью 2 статьи 173.1 и частью 3 статьи 174.1 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из МВД Мордовии и МВД Татарстана и при участии Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность злоумышленников.

«Установлено, что в период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года указанные лица на территории города Саранска занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию, транзиту денежных средств в интересах третьих лиц и извлекли доход более 26,3 миллиона рублей. Для осуществления своей противоправной деятельности они образовали через подставных лиц 30 коммерческих организаций. В этот же период фигуранты, не являясь руководителями и учредителями ряда подконтрольных коммерческих организаций, изготовили и сбыли в банки 25 тысяч поддельных платежных поручений на перечисление денежных средств по различным основаниям», — пояснила Ирина Волк.

В рамках предварительного расследования сотрудники полиции выявили, что один из обвиняемых, являющийся единственным участником и руководителем коммерческой организации, используя свое служебное положение, совершил финансовые операции и сделки, в результате которых приобрел на денежные средства, полученные им от незаконной банковской деятельности, деревообрабатывающие станки стоимостью 464,6 тыс. рублей. Впоследствии он оформил их на представляемое им общество с ограниченной ответственностью, а затем в соответствии с договорами купли-продажи продал станки своему отцу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.