Суд взыскал с четверых жителей Кемерово 2,285 млн рублей, поступивших на их счета в результате хакерской атаки, сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

«Центральный районный суд города Кемерово рассмотрел иск о незаконном обогащении, ответчиком по которому выступали четверо жителей города Кемерово. Согласно материалам дела, 20 февраля 2016 года в результате хакерской атаки на электронные ресурсы банка «Таатта», проведенной неизвестными лицами, со счета данной организации были списаны денежные средства и перечислены на счета физических лиц в иных банках на общую сумму 99,705 млн рублей, в том числе на счета ответчиков на общую сумму 2,285 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по данному факту расследовалось в Москве. Оно было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

«Пострадавшая сторона в настоящее время взыскивает денежные средства с тех, на счета кого они были перечислены. В этом списке оказались и четверо жителей города Кемерово. На их счета поступили от 200 тыс. до 1,085 млн рублей», — отмечается на портале.

Суд счел требования истца обоснованными и взыскал с ответчиков в общей сложности 2,285 млн рублей.