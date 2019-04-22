В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, обвиняемого в хищении у граждан и лизинговой организации свыше 20 млн рублей, сообщается на сайте Прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего директора ООО «Спецторгсервис». Ему инкриминируется 18 преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размерах»).

По версии следствия, в 2012—2013 годах директор ООО, используя автомобили по договорам лизинга, убедил трех граждан приобрести в собственность не принадлежавшие фирме транспортные средства разных марок («Газель», Porsche Cayenne Diesel, Kia Sportage, «Лада Самара»). В результате таких действий гражданам был причинен имущественный ущерб в размере более 4 млн рублей.

Кроме того, при аналогичных обстоятельствах обвиняемый незаконно приобрел право собственности на автомобили, принадлежащие лизингодателю, причинив ему ущерб на сумму свыше 16 млн рублей. Руководитель ООО распорядился транспортными средствами по своему усмотрению, лишь частично перечислив лизинговой компании предусмотренный договорами платеж.



Уголовное дело рассмотрит по существу Калининский районный суд Новосибирска.