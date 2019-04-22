В Волгограде оглашен приговор в отношении двух фигурантов по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования. Согласно вердикту суда, им назначено наказание в виде лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Центральный районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении Дениса Нидзиева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданским делам) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия)», — говорится в сообщении ведомства.

Его сообщник Сергей Михалев признан виновным по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере), а также в двух эпизодах ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«Установлено, что в период с февраля по сентябрь 2017 года Нидзиев в составе организованной преступной группы из семи человек инсценировал несколько дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда», — отмечается в сообщении. Кроме того, Нидзиев предоставлял подложные документы в Центральный и Дзержинский районные суды Волгограда с целью получения дополнительных страховых выплат.

На основании фиктивных документов участники организованной группы получили страховые выплаты в общей сумме свыше 1,6 млн рублей.

Также во время обыска у Нидзиева был обнаружен и изъят револьвер марки «Кольт» 1851 года выпуска.

«С учетом мнения государственного обвинения суд приговорил Нидзиева к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 120 тысяч рублей. Михалеву назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение года и шести месяцев», — отмечает Генпрокуратура.

Ранее трое участников организованной преступной группы были осуждены и им назначено наказание в виде лишения свободы. Уголовное дело в отношении одного из сообщников находится на стадии судебного рассмотрения, уголовное дело в отношении последнего фигуранта — на стадии расследования.