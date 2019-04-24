Сотрудники коллекторского агентства «Шиллинг», угрожавшие коллективу московской школы, привлечены к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



«Тверским районным судом города Москвы микрофинансовая организация и ее директор привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа», — отмечает ведомство.

По данным ФССП, сотрудники коллекторского агентства в нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц звонили на телефон учебного заведения и личный номер директора столичной школы № 1285 с требованием погасить задолженность перед микрофинансовой организацией, должником которой является отец двух учеников этой школы.

Коллекторы угрожают учителям московской школы из-за долга родителей ученика По словам директора школы, звонящие из коллекторского агентства требуют взыскать долг с родителя обучающегося.

По данному факту УФССП России по Москве было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», и проведено административное расследование.

По результатам проверки работники Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Москве установили нарушителей — ими оказались представители МКК «Шиллинг», и составили соответствующий протокол.