Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у банка «Ерокоммерц» более 3,3 млрд рублей. В этом обвиняется исполняющий обязанности председателя правления кредитной организации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, руководитель коммерческого банка узнал об отзыве лицензии у кредитной организации, в связи с чем у него возник умысел на хищение денежных средств банка. С этой целью он совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил мнимые сделки и фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг.

В результате были похищены принадлежащие кредитному учреждению облигации федерального займа и денежные средства на общую сумму более 3,3 млрд рублей.



И. о. главы банка обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).



Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Столичный банк «Еврокоммерц» лишен лицензии 23 октября 2015 года. В рамках надзора за деятельностью банка ЦБ установил существенную недооценку им кредитных рисков и недостоверность отчетности. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств банка, отмечал регулятор. Также кредитная организация не соблюдала требования «антиотмывочного» законодательства. По мнению ЦБ, деятельность банка «Еврокоммерц» была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.