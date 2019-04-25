Банк России выявил манипулирование рынками облигаций на организованных торгах в рамках схемы противоправного вывода пенсионных накоплений из ОАО «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «Аквилон» под управлением АО «Управляющая компания «Тринфико». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, по результатам проверки выявлены операции с признаками предварительного соглашения на рынках облигаций 68 эмитентов в период с 10 марта по 22 декабря 2015 года между ООО «КИТ Финанс Трейд» и УК «Тринфико» в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений МНПФ «Аквилон».

Сделки с облигациями между указанными лицами совершались в режиме основных торгов Московской биржи через профессиональных участников рынка ценных бумаг — АО «КИТ Финанс» и ЗАО «Тринфико» на основании анонимных и безадресных заявок. Установлено применение контрагентами в течение вышеуказанного периода устойчивой схемы согласованных действий, направленной на противоправный вывод средств из фонда, отмечают в ЦБ.

Так, в ходе реализации схемы совершались операции по покупке и обратной продаже облигаций, в результате которых компания «КИТ Финанс Трейд» систематически зарабатывала на разнице цен за счет совершения управляющей компанией убыточных для фонда сделок.

Как уточняется, операции с облигациями 13 эмитентов, вызвавшие существенные отклонения цены и объема торгов, по закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» относятся к манипулированию рынком.

Общая сумма дохода компании «КИТ Финанс Трейд» от совершения указанных операций с УК «Тринфико» составила, по расчетам Банка России, не менее 57 млн рублей, в том числе более 6 млн рублей дохода было получено от операций, которые квалифицируются как манипулирование рынком. За счет систематической продажи облигаций дешевле цены приобретения фонду могли быть причинены убытки в сопоставимом размере.

В ЦБ обращают внимание на то, что торговое поведение УК «Тринфико» в процессе управления средствами фонда при совершении сделок с иными контрагентами отличалось от описанных операций с «КИТ Финанс Трейд» (отсутствовали действия по схеме). В итоге за тот же период управления фондом общий финансовый результат сделок с иными контрагентами, кроме «КИТ Финанс Трейд», был положительным.

По информации Банка России, операции с облигациями, являвшиеся предметом проверки, совершались начальником управления брокерских операций АО «КИТ Финанс» Вадимом Дорофеевым и сотрудником данного управления по указанию Дорофеева. Полномочия названных работников брокерской компании по совершению операций от имени «КИТ Финанс Трейд» были оформлены доверенностями.

Со стороны УК «Тринфико» поручения по совершению сделок с облигациями за счет средств пенсионных накоплений фонда подавались Фаритом Закировым, занимавшим должность начальника отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ управляющей компания «Тринфико» и одновременно начальником отдела продаж (брокерское обслуживание) ЗАО «Тринфико».

Закиров также являлся в течение вышеупомянутого периода председателем инвестиционного комитета УК «Тринфико». Данный орган в указанное время по предложениям Закирова принимал решения о снижении доли облигаций в портфеле фонда и установлении лимитов «стоп-лосс» по облигациям в составе фонда. Контроль ограничений и закрытие позиций при этом были возложены на самого Закирова, который совершал убыточные для фонда сделки с облигациями.

В отношении Закирова и Дорофеева Банком России принято решение об аннулировании квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. Дополнительно ЦБ проводит оценку деятельности АО «Управляющая компания «Тринфико».



Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.