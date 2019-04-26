Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 51-летней местной жительницы, входившей в число создателей финансовой пирамиды «АлмазИнвест». Фигурантка была признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В суде было установлено, что в 2014 году женщина вместе с сообщниками создала кредитный потребительский кооператив, который действовал по принципу финпирамиды. Злоумышленница фактически управляла организацией вместе с сообщниками, номинально занимая должность специалиста в договорном отделе.

Подельники открыли офисы кооператива в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и организовали широкую рекламную кампанию. После этого они заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 21% до 25%.

«Высокие ставки сообщники объясняли перспективным инвестированием полученных денег в проекты по выдаче микрозаймов, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли, — поясняют правоохранители. — Для создания видимости успешной финансовой деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты за счет взносов новых клиентов».

Таким способом организаторы пирамиды похитили у 252 граждан свыше 37 млн рублей.

Суд приговорил фигурантку уголовного дела к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.

