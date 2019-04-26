В отделении Сбербанка был взорван и ограблен банкомат Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе УМВД по Костромской области. Информацию также подтвердили в кредитной организации.

«По предварительным данным, около 3:45 (по местному времени. — Прим. ред.) 26 апреля двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства случившегося и сумма причиненного ущерба», — говорится в сообщении УМВД.

В Сбербанке подтвердили, что инцидент произошел в одном из отделений банка. Никто не пострадал, сумма ущерба не раскрывается в интересах следствия. Обслуживание клиентов в отделении приостановлено для проведения следственных мероприятий.