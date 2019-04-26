Военный суд Москвы арестовал на два месяца начальника второго отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Судом 25 апреля удовлетворено ходатайство следствия об избрании Черкалину меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.

Черкалина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Он был задержан управлением собственной безопасности ФСБ в четверг. Вместе с ним задержаны двое бывших сотрудников его подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».

Второй отдел внутри управления «К» специализируется на контрразведке по финансовому и банковскому направлениям. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.