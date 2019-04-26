Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества и денежных средств 11 экс-руководителей банка «Богородский» на 273,6 млн рублей, говорится в определении суда.



Требование о принятии обеспечительных мер было подано в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них денежных средств.

Истребуемые обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора, направлены на сохранение существующего положения сторон, а также на обеспечение сохранности имущества, отметил арбитраж. Они соразмерны заявленному требованию, являются обоснованными и обеспечат фактическую реализацию целей обеспечительных мер, говорится в определении. Кроме того, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Заявление о взыскании 273,6 млн рублей будет рассмотрено судом 20 мая.

АСВ подало иск к экс-руководству банка «​Богородский»​​ на 274 млн рублей Арбитражный суд Нижегородской области 31 мая 2016-го признал банк несостоятельным (банкротом).

В ходе процедуры банкротства КБ «Богородский» было установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о выдаче технических кредитов юридическим и физическим лицам, что причинило банку «Богородский» ущерб, сообщило в марте АСВ. Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Областной арбитражный суд 31 мая 2016 года признал банк «Богородский» несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.