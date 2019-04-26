В Курской области переданы в суд материалы уголовного дела о хищениях со счетов граждан 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.



Сотрудники УМВД России по Курской области в январе задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств путем перевода средств с банковских карт потерпевших.

«Злоумышленник путем подбора цифр номеров телефонов рассылал гражданам спам-сообщения с информацией о том, что их банковские карты заблокированы. Для разблокировки необходимо позвонить якобы оператору финансового учреждения по указанному в СМС-сообщении номеру. Из сотни граждан, получивших сообщения, несколько человек действительно оказывались клиентами указанного в сообщении банка. Они перезванивали на указанный номер и сообщали реквизиты банковской карты и цифры кода. Используя эти данные, подозреваемый переводил деньги на подконтрольные ему счета», — говорится в сообщении ведомства.

Общая сумма ущерба, нанесенного 49 потерпевшим, составила около 6 млн рублей.

При задержании у подозреваемого обнаружили специальное оборудование и десятки сим-карт, с которых совершались звонки.

Следственное управление УМВД России по Курской области передало в суд материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.

«Собранные материалы по делу составляют более 30 томов. За период расследования следствием проведено более десятка различных судебных экспертиз, допрошены около 100 свидетелей, собраны доказательства вины обвиняемого, в том числе были получены видеозаписи обналичивания похищенных денежных средств», — уточняется в сообщении МВД РФ.