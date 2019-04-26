Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу о хищении у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК, сейчас — это АО «ДОМ.РФ»). Среди 14 фигурантов дела бывший генеральный директор ООО «Тюменская ипотечная компания», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



«Все признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, генеральный директор Тюменской ипотечной компании, зная стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов АИЖК, разработал план хищения денежных средств у данной организации.

В населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась завышенная стоимость объекта недвижимости, а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома. На подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная.

«После этого Тюменская ипотечная компания через свои аффиллированные организации, реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости. Денежные средства поступали на счета аффилированных организаций, затем на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались злоумышленникам», — отмечается в сообщении.

К участию в преступлении злоумышленник привлек 15 человек, материалы дела в отношении двоих фигуранток выделены в отдельное производство.

С октября 2009-го по декабрь 2010 года в результате указанных действий было похищено более 345 млн рублей.

Суд приговорил гендиректора Тюменской ипотечной компании к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Его десять сообщников осуждены к лишению свободы на сроки от трех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще одной осужденной суд назначил пять лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Двум подсудимым суд назначил условное лишение свободы на срок два с половиной года и три года соответственно с испытательным сроком три года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «ДОМ.РФ» о взыскании с осужденных согласно их роли в преступлении более 345 млн рублей в возмещении ущерба. Наложенный в ходе следствия арест на имущество некоторых осужденных и жилые дома, на которые были оформлены закладные, общей стоимостью около 350 млн рублей сохранен в целях обеспечения исполнения иска.

Приговор в законную силу не вступил.