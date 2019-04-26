Московская полиция задержала на Арбате 39-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с лизингом автомобиля. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В полицию поступило заявление от представителя одной из коммерческих организаций, занимающихся лизингом транспортных средств. Он сообщил, что неизвестный мужчина заключил с фирмой договор финансовой аренды (лизинга), предметом которого является автомобиль Mercedes-Benz. Однако после получения автомобиля мужчина не выполнил своих обязательств по договору. Материальный ущерб составил 2,5 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Кривоарбатском переулке. Установлено, что злоумышленник реализовал взятый в аренду автомобиль третьим лицам.