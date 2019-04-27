Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Воронежу пресекли факт незаконной банковской деятельности. Доход семи участников преступной группы за период их незаконной деятельности составил порядка 33 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны семь жителей Воронежа в возрасте от 26 до 45 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Установлено, что на протяжении последних двух лет ими оказывались услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета физическим и юридическим лицам», — говорится в сообщении ведомства.

Для осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемые использовали счета восьми подконтрольных организаций, которые в действительности не осуществляли какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Злоумышленники управляли банковскими счетами с помощью системы удаленного доступа.

Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали деньги с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли в офисы организации для передачи клиенту. За совершение таких операций взималось вознаграждение.

«За время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств без открытия счета, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники группы извлекли доход в размере около 33 млн рублей», — уточняет МВД РФ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «незаконная банковская деятельность».

В ходе оперативной реализации при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские провели обыски в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых изъяты 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.