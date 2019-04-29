Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко, признав его виновным в растрате средств банка «Московское Ипотечное Агентство», сообщило ТАСС из суда.

«Суд постановил признать Захарченко виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Также суд дал четыре с половиной года колонии бывшему председателю правления банка Владимиру Корьевкину. Ему назначен штраф в 900 тыс. рублей. Суд постановил зачесть время содержания фигурантов под стражей и домашним арестом в срок отбывания наказания.

«Зачесть в приговор Захарченко срок с момента заключения под стражу с 31 марта 2017 года по 22 марта 2018 года из расчета день в СИЗО за полтора в колонии, а также срок домашнего ареста с 23 марта 2018 года по 29 апреля 2019 года из расчета один день за один день», — уточняет РИА Новости , цитируя судью Оксану Горюнову (прим. Банки.ру).



В общей сложности суд зачел фигурантам два года и семь месяцев пребывания под стражей и домашним арестом. Таким образом, Виктору Захарченко остается отбыть наказание в течение примерно полутора лет.



Защита Виктора Захарченко обжалует приговор, сообщил адвокат Денис Калинин. О таком же намерении заявил и адвокат Корьевкина: «Приговор обязательно обжалуем, потому что преступления не было, Корьевкиным никакие зарплатные документы не подписывались».



Ранее гособвинение просило суд приговорить Захарченко к пяти годам колонии, Корьевкина — к шести. Адвокаты обвиняемых просили суд об оправдательном приговоре.

Установлено, что Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015-го организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб (находится в международном розыске), который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. В результате Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.



Полковник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в преступлениях коррупционной направленности, у него при обыске было изъято около 8 млрд рублей. Следственные действия по ряду предъявленных ему обвинений уже завершены.

