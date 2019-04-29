Одинцовский городской суд Московской области приговорил алтайца к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество, совершенное группой лиц, которое повлекло за собой хищение у банка более 4,5 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Выдавая себя за представителей строительной фирмы, злоумышленники направили в финансовую организацию предложение о сотрудничестве. Для придания видимости законности своим действиям на имя одного из них было оформлено юридическое лицо, основной деятельностью которого была торговля строительными материалами, а также был арендован торговый павильон в Одинцовском районе Московской области.

После того как банк дал согласие на работу с указанной фирмой и злоумышленники получили персональный код доступа к специальной программе, они оформили на вымышленных покупателей ряд кредитных договоров. Денежные средства, перечисленные банком на счет строительной организации, в общем размере свыше 4,5 млн рублей были похищены.

Ранее его сообщник также был осужден на полтора года колонии общего режима. В отношении других участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.