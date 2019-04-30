Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток в рамках дела о хищении более 20 млн рублей. Эту информацию ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона и подтвердили в МВД РФ. В доме чиновника проводятся обыски.

«Хасбулатов задержан на двое суток. По месту работы и проживания идут обыски», — сказал собеседник агентства. По его словам, Хасбулатов «задержан в рамках дела, возбужденного МВД Дагестана».



В Минэкономики Дагестана подтвердили, что в ведомстве проходят обыски. При этом там отметили, что министерство работает в обычном режиме. Представитель ведомства уточнил, что в республиканском МФЦ обыски не ведутся, там работа также идет в нормальном режиме.

В ведомстве также опровергли сообщения о попытках Хасбулатова покинуть Дагестан. «Осман Хасбулатов был в рабочей командировке в Москве, вернулся вчера. Информация о том, что его задержали при попытке покинуть республику, неверна», — сказал собеседник агентства.

Хасбулатов с 2013 по 2018 год был руководителем многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан. С февраля 2018 года занимает должность министра экономики и территориального развития региона.