Арбитражный суд Свердловской области завершил процедуру реализации имущества депутата Ильи Гаффнера, ранее посоветовавшего россиянам «поменьше питаться» в кризис, говорится в материалах суда.

Ранее РСХБ обжаловал в кассации определение арбитражного суда от 28 мая 2018 года. Тогда суд завершил процедуру несостоятельности и применил положения статьи 213.28 закона о банкротстве об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Являясь кредитором, банк не был ознакомлен с отчетом финансового управляющего, отчет был запрошен, однако направлен ему не был, сообщил банк. Заявитель полагает, что судом первой инстанции при вынесении обжалуемого определения не была учтена воля кредитора (инициатора процедуры банкротства) Россельхозбанка против завершения процедуры реализации имущества гражданина.

Арбитражный суд Свердловской области 17 февраля 2016 года по заявлению Россельхозбанка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Гаффнера. Финансовым управляющим имуществом должника был утвержден Александр Осинский.