В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, погиб 41 человек. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«41 человек погиб», — сказала она. Всего на борту находились 78 человек, 37 из них выжили, в том числе четыре члена экипажа.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

В свою очередь в Минздраве РФ ранее сообщили, что семь человек пострадали, состояние двух из них оценивается как тяжелое.

«Двое пострадавших в результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что еще три человека получили амбулаторную помощь и отказались от госпитализации. «Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате возгорания самолета находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой», — добавили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия», — сказал Песков.

По данным на 23:05 мск, аварийно-спасательные работы на месте авиакатастрофы завершены.

После взлета экипаж доложил о неисправности

По данным аэропорта, рейс SU-1492 вылетел из Москвы в Мурманск в плановом режиме в 18:02 мск. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в Шереметьево.

«В 18:30 мск пассажирский лайнер совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание», — уточнили в пресс-службе. По данным аэропорта, аварийно-спасательная бригада и медики прибыли на место происшествия уже в 18:32 мск.

Как сообщили в авиакомпании «Аэрофлот», двигатели самолета загорелись после посадки в аэропорту Шереметьево. По данным источника агентства в экстренных службах, пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета.



Основная версия возгорания на борту самолета — попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.



После вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По этим данным, самолет спустя некоторое время после вылета запросил аварийную посадку.

В Шереметьево создан оперативный штаб, для пассажиров рейса и их родственников создан отдельный штаб в терминале B, куда доставляют пассажиров Superjet. «В данном штабе начали работать психологи МЧС. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в пресс-службе.



Аэропорт Шереметьево не принимает самолеты, также с него не осуществляются взлеты воздушных судов. «Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлета и посадки самолетов. Это произошло из-за ЧП с самолетом Superjet авиакомпании «Аэрофлот», — сообщил собеседник агентства.



В пресс-службе Домодедово сообщили, что аэропорт принял десять рейсов, направлявшихся в Шереметьево. «На 20:40 мск Домодедово уже принял десять рейсов, которые направлялись в Шереметьево», — сказали в пресс-службе.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах катастрофы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП.



Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин ЧП в аэропорту Шереметьево. Комиссию возглавил эксперт МАК Леонид Каширский.



В МЧС открыта горячая линия по телефону: 8-800-775-17-17. По этому номеру родственники и близкие пассажиров самолета круглосуточно смогут получить информационную и психологическую поддержку.



Трехдневный траур после катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, объявлен в Мурманской области, написал на своей странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис.

«В Мурманской области объявлен трехдневный траур», — сообщил он.

Как сообщается на сайте правительства региона, «решением врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево». В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.