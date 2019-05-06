Выплаты семьям погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 предварительно оцениваются, с учетом страховых выплат и выплат от «Аэрофлота», в размере по 5 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих после заседания госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций.

«Предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, — в объеме по 5 миллионов рублей», — сказал он.

Также Пенсионный фонд России готов в кратчайшие сроки назначить пенсии членам семей граждан, погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

«Пенсионный фонд заявляет о готовности в кратчайшие сроки назначить пенсии членам семей граждан, погибших в авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая. Специалисты Пенсионного фонда в составе оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим проводят работу по составлению списков граждан, имеющих право на выплаты, и принимают заявления», — сообщили в пресс-службе.