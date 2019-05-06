Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минтрансу вместе с властями Мурманской и Московской областей обеспечить оказание финансовой помощи пострадавшим и семьям жертв катастрофы SSJ-100.

Как отмечается в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, глава Кабмина также поручил Минздраву РФ вместе с властями Мурманской области и Подмосковья принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

Оба поручения должны быть исполнены до 8 мая.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево: 41 человек погиб Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Самолет «Аэрофлота» SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.