Самолет «Аэрофлота» SSJ-100, сгоревший 5 мая в аэропорту Шереметьево, был застрахован на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на страховом рынке.



Как сообщалось ранее, страховщиками рисков группы «Аэрофлот» являются «СОГАЗ» и «АльфаСтрахование».

«По моим оценкам, это более 1,5 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства. Это практически новый самолет, поэтому страховая сумма близка к его стоимости, уточнил другой источник.

В «АльфаСтраховании» отказались комментировать данные о страховой сумме. В «СОГАЗе» подтвердили, что судно Sukhoi Superjet бортовой номер RA-89098 было застраховано в АО «СОГАЗ» и АО «АльфаСтрахование» по договору сострахования авиационных рисков.

Замгендиректора «АльфаСтрахования» по авиастрахованию Илья Кабачник заявил агентству, что существенная часть рисков по самолету была перестрахована. Страховую сумму он раскрыть отказался.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево: 41 человек погиб Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Кабачник также отметил, что, по всей видимости, речь идет о полной гибели самолета. «Мы имеем дело с полной гибелью. Формально мы должны какие-то бумаги подписать в этой части, но, глядя на обстоятельства происшествия и размер ущерба, мы считаем это полной гибелью», — сказал он.

«АльфаСтрахование» и «СОГАЗ» страховали авиапарк группы «Аэрофлот» — 353 самолета на общую сумму 16 млрд долларов, включая самолеты Sukhoi Superjet 100.

Гражданская ответственность «Аэрофлота» также застрахована в компаниях «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ». Страховая выплата родственникам погибших пассажиров составляет 2,025 млн рублей на каждого погибшего, выплата пострадавшим до 2 млн рублей рассчитывается в зависимости от тяжести травм. Такие же лимиты распространяются на членов экипажа.

В результате катастрофы самолета, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек, 37 из них выжили, в том числе четыре члена экипажа.

