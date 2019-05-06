Объем страховых выплат пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в самолете в аэропорту Шереметьево может достигнуть 100 млн рублей. Такие данные приводит президент Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Выплаты положены в рамках федерального закона № 67-ФЗ (закон об ОСГОП — обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика), уточнил он.



«Согласно действующему законодательству Российской Федерации все пассажиры общественного транспорта при причинении вреда имеют право на получение выплат. При причинении вреда жизни размер выплаты составляет не менее 2 млн 25 тыс. рублей, а при причинении вреда здоровью размер выплат зависит от полученных травм и увечий, но не более страховой суммы, которая законом об ОСГОП установлена в размере не менее 2 млн рублей», — говорится в сообщении со ссылкой на Юргенса.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево: 41 человек погиб Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Согласно Воздушному кодексу РФ выплаты положены также экипажу и бортпроводникам — 1 млн рублей страховая выплата.

Фондом социального страхования (ФСС) РФ семьям погибших при исполнении трудовых обязанностей (например, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке) в соответствии с федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплачиваются единовременные страховые выплаты в размере 1 млн рублей.

Кроме этого, указанным федеральным законом предусмотрены ежемесячные страховые выплаты несовершеннолетним детям погибших и другим лицам, имеющим на них право. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего застрахованного.

Для получения компенсаций родственникам погибших необходимо обратиться в офис страховой компании с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.

Пострадавшим для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату (его можно заполнить в офисе), документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами как до, так и после завершения лечения — при наличии документов, указанных выше.

Как сообщалось ранее, страховщиками рисков группы «Аэрофлот» являются «СОГАЗ» и «АльфаСтрахование».

