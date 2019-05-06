Сбербанк открыл счет для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево. Счет открыт для перечисления денежных средств в благотворительный фонд «Русфонд», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Перечислить денежные средства в помощь пострадавшим можно в «Сбербанк Онлайн», мобильном приложении, банкоматах, терминалах и офисах банка.

«Для перечисления средств в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» введите в строке поиска «Шереметьево» или «авиапроисшествие». Далее выберите услугу «Пожертвование пострадавшим в авиапроисшествии в Шереметьево» и введите сумму пожертвования», — уточняют в банке.

Комиссия за перевод не взимается.

Наименование организации: Благотворительный фонд «Русфонд».

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