Уголовное дело о кражах с банковских карт жителей Оренбургской области передано в суд. Житель Самарской области от имени сотрудника банка выяснял у физических лиц данные банковских карт, сообщает пресс-служба МВД России.



В ходе расследования установлено, что обвиняемый, используя сим-карты оператора сотовой связи, оформленные на третьих лиц, находясь на территории города Москвы, отправил с находящегося в его пользовании мобильного телефона СМС-сообщения с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована».

«После поступления звонков от неосведомленных о его преступных намерениях граждан злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, получил сведения о банковских картах обратившихся к нему за помощью граждан, с которых тайно похитил денежные средства, перечислив их на подконтрольные ему электронные кошельки», — отмечается в сообщении ведомства.

Ущерб, причиненный четырнадцати жителям Оренбургской области, составил более 240 тыс. рублей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158, и трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до шести лет. В ходе предварительного следствия ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.