Следственный комитет (СК) в марте повторно завел уголовное дело в отношении трейдера Элвиса Марламова, которого ЦБ год назад обвинил в инсайде, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам спора, и подтвердил адвокат Марламова Андрей Беляков: «Дело заведено по части 1 статьи 185.6 УК (использование инсайдерской информации). Мой клиент ходил на допрос в СК».

СК завел дело против Марламова в августе 2018 года, Генпрокуратура признала это решение незаконным, отменила постановление о возбуждении дела и отправила материалы на дополнительную проверку, так как выводы о наличии в действиях Марламова признаков преступления противоречат нормам законодательства о брокерской деятельности, что, в свою очередь, противоречит закону об инсайде и манипулировании рынком, сообщил Беляков.

ЦБ в апреле 2018 года обвинил Марламова в инсайдерской торговле и заблокировал его счета — трейдер был автором стратегий автоследования на сайте «Финама», которые позволяли другим подписываться и автоматически копировать его сделки, на чем и строилась схема инсайдерской торговли Марламова, считает ЦБ: он открывал позицию через свой изолированный счет, потом совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования, действия подписчиков Марламова меняли котировки, после чего трейдер закрывал позицию по изолированному счету.

Трейдер Марламов: «Я не занимался инсайдерской торговлей» Трейдер Элвис Марламов не согласен с квалификацией своих действий Центробанком как инсайдерская торговля.



На этом трейдер, по версии регулятора, заработал 8 млн рублей, но Марламов обвинения отвергал: сделки по разным счетам пересекались лишь изредка, при этом регулятор рассматривал как «инсайдерские» только прибыльные сделки и не учитывал убыточные.

Месяц назад ЦБ разблокировал счета трейдера, но к управлению своими стратегиями он пока не вернулся.