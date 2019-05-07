Злоумышленник, вооруженный пистолетом и гранатой, ограбил банк на Азовской улице в Москве, похитив более 8 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

«Преступление было совершено 6 мая рано утром. Злоумышленник зашел в отделение Финам Банка на Азовской улице, пригрозив кассиру и администратору пистолетом и гранатой, связал их скотчем и пластиковыми хомутами. После этого он похитил наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму более 8 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Ведется розыск злоумышленника.