Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получат выплаты в размере 9 млн рублей. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства.
«Приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших. Семьям погибших будет выплачено по 9 миллионов рублей. Это — 2 миллиона страховые выплаты, 2 миллиона — региональные выплаты, 5 миллионов — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал министр.
Он также отметил, что все выплаты будут организованы по месту, где проживали погибшие.
Ранее сообщалось, что выплаты семьям погибших могут составить 5 млн рублей.
Объем страховых выплат пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в самолете в аэропорту Шереметьево может достигнуть 100 млн рублей. Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.
Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.