Большое жюри присяжных в США предъявило обвинения гражданину Китая в серии хакерских атак на американскую компанию Anthem и ряд других организаций в 2015 году. Об этом сообщает Министерство юстиции США.



По его данным, обвиняемый 32-летний Ван Фуцзе вместе с подельниками совершил хакерские атаки на Anthem и еще три компании, названия которых не приводятся.

В феврале 2015 года медицинская страховая компания Anthem подверглась взлому, в результате чего злоумышленники получили доступ к базе данных примерно 80 млн человек — клиентов, а также сотрудников фирмы.