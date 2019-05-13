Через банкоматы банка «Москва-Сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники с 15 по 19 мая прошлого года похитили 9 млн рублей — участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard — MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию, а средства «переводились» с карт Сбербанка на карты Тинькофф Банка, таким образом, несмотря на отмену операции деньги все равно зачислялись на одни карты и восстанавливались на других, сообщают «Ведомости» .

Как говорится в вынесенном в марте 2019 года решении Арбитражного суда по иску банка «Москва-Сити», неустановленными лицами произведены множественные однотипные операции перевода денежных средств на общую сумму 134 122 доллара — суд требовал с АО «Компания объединенных кредитных карточек» и Росбанка 9 млн рублей: первый ответчик работает под брендом UCS и обрабатывает операции в банкоматах «Москва-Сити», Росбанк оказывает истцу спонсорские услуги в платежных системах.

Суд отклонил иск «Москва-Сити», поскольку истец не представил доказательств, что к убыткам привели действия ответчиков, а 8 мая банк подал апелляцию.

По словам эксперта по информационной безопасности банков Николая Пятиизбянцева, изучившего решение суда, ошибка в настройках банкоматов «Москва-Сити» заключалась в том, что банк — владелец банкомата считал, что операцию все еще можно отменить, а банк получателя — что перевод уже отозвать нельзя, далее мошенник отменял операцию, и сумма перевода восстанавливалась на карте отправителя, одновременно эта же сумма приходила и на карту получателя: это было возможно, поскольку по правилам Mastercard для операций MoneySend банк получателя может не согласиться с отменой операции.

Инцидент произошел из-за неверно настроенного процессингового сценария UCS, говорится в ответе «Ведомостям» юридического управления банка «Москва-Сити», кредитная организация провела внутреннее расследование, которое не выявило причастность кого-либо из сотрудников банка к инцидентам, а помимо убытков из-за действий мошенников «Москва-Сити» пришлось также заплатить 4 620 евро комиссии за рассмотрение своей претензии к UCS в арбитражном комитете Mastercard, которые банк также пытался взыскать в суде.