Акционер банка «Восточный» Evison Holdings (владеет 52% акций банка, принадлежит фонду Baring Vostok) подал к кредитной организации иск с требованием созвать внеочередное собрание акционеров. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Амурской области. В этом же исковом заявлении структура Baring просит суд обязать банк утвердить новый список кандидатур в совет директоров, который должен быть вынесен на рассмотрение акционеров.

Основные акционеры «Восточного» — Baring и экс-владельцы Юниаструм Банка, объединившегося с «Восточным» в 2017 году, — находятся в состоянии конфликта.

В настоящее время совет директоров «Восточного» заседает в неполном составе. Три члена совета директоров банка от фонда Baring Vostok были арестованы в феврале: это основатель Baring Майкл Калви (находится под домашним арестом) и партнеры фонда Филипп Дельпаль и Иван Зюзин (содержатся в СИЗО). Уголовное дело против них по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей было заведено по заявлению представителя другой группы акционеров — миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (владеет 4,8% акций). Единственный независимый директор в совете директоров «Восточного» — бывший управляющий директор группы Morgan Stanley по финансовым институтам Николай Варма покинул совет директоров «Восточного» в апреле.

В итоге совет директоров могут посещать четыре представителя акционеров бывшего «Юниаструма» («Финвижн» Артема Аветисяна и два миноритария, вместе владеют 40,2% акций банка) и один представитель Baring, то есть пять из девяти членов. Для того чтобы заседание совета директоров не состоялось (кворум — не менее 50% присутствующих), достаточно хотя бы одному из них не явиться на заседание.

Отсутствие кворума помешало совету директоров 6 мая принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, следует из материалов банка. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос о созыве годового общего собрания акционеров, запланировано на 17 мая.

«Baring Vostok как добросовестный акционер стремится обеспечить устойчивость банка и органов его корпоративного управления. Так как другие акционеры проигнорировали ранее созванное заседание совета директоров по назначению даты внеочередного собрания акционеров и утверждению списка кандидатур для избрания в совет директоров, мы воспользовались своим правом подать иск о созыве внеочередного собрания акционеров», — прокомментировали подачу иска в пресс-службе Baring Vostok. РБК направил запрос в банк «Восточный».