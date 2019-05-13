Представители защиты осужденного на четыре года колонии отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко — обжаловали приговор по делу о растрате средств банка «Московское Ипотечное Агентство». Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Калинин в понедельник.

«Приговор обжаловали, просим отменить и вынести оправдательный», — сказал он.

Представители защиты осужденного по делу бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина также не согласны с приговором и обжаловали его. «Сегодня мы подали апелляционную жалобу на приговор Мещанского суда», — сказал адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев.

«Обвинение не смогло доказать, что Виктор Захарченко передавал денежные средства Владимиру Корьевкину, что показывает несостоятельность позиции обвинения, поскольку отсутствует основной признак преступления — корысть. Таким образом, приведенная в обвинительном заключении квалификация деяния явно не соответствует фактическим обстоятельствам, изложенным в материалах уголовного дела. Считаем приговор необоснованным, несправедливым и без четких обоснований тому наказанию, которое было избрано судом», — сказал Леонтьев.

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии за растрату средств банка «МИА» Также суд дал четыре с половиной года колонии бывшему председателю правления банка Владимиру Корьевкину с назначением штрафа в 900 тыс. рублей.

Суд также оштрафовал Захарченко на 800 тыс. рублей, Корьевкина осудил на четыре с половиной года колонии и штраф в размере 900 тыс. рублей. Суд постановил зачесть время содержания фигурантов под стражей и домашним арестом в срок отбытия наказания из расчета день за полтора.

Согласно материалам суда, Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015-го организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средств банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб (находится в международном розыске), который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.