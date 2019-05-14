Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 6,3 млрд рублей с компании «ПСН Проперти Менеджмент», входящей в девелоперскую группу ПСН одного из экс-бенефициаров ПСБ Дмитрия Ананьева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из картотеки арбитражных дел.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу ответчика на принятое в феврале решение Арбитражного суда Москвы.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск банка, взыскав с «ПСН Проперти Менеджмент» более 5,9 млрд рублей номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций серии БО-П01 и купонный доход за первый купонный период.

Как установил суд, Промсвязьбанк владел более чем 97% от общего количества выпущенных и размещенных облигаций. Эмитентом 26 марта 2018 года не были исполнены обязательства перед владельцами облигаций по выплате купонного дохода по первому купонному периоду в размере более 391 млн рублей в связи с отсутствием денежных средств. Банк направил требование о досрочном погашении ценных бумаг, а затем обратился в суд.