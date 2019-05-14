Создание защиты на устройствах с ОС Android и iOS от уязвимости в мессенджере WhatsАpp, позволяющей устанавливать шпионское ПО через звонки, невозможно — пользователи могут только своевременно обновлять мессенджер и не распространять свои мобильные номера, заявил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. Об этом сообщает «Прайм».

По словам Чебышева, если эта уязвимость действительно эксплуатировалась и на Android, и на iOS, она очень опасна.

«Из-за ограничений обеих операционных систем создание защиты от таких ситуаций невозможно. Пользователю необходимо следить за обновлениями приложений и их своевременно устанавливать. Единственный совет, который можно дать в такой ситуации, — это стараться не делать публичным свой номер мобильного телефона, чтобы усложнить для злоумышленников его поиск», — порекомендовал эксперт.

Также, по его словам, появляется информация, что атакующие использовали несколько уязвимостей и атака была многоэтапной, позволяющей закрепиться на устройстве, установив на нем шпионское приложение.

СМИ: звонки WhatsApp использовались для установки программ-шпионов Злоумышленники могли устанавливать вредоносное ПО на смартфоны с помощью звонков на них через WhatsApp.

Напомним, ранее сообщалось, что WhatsАpp в начале мая обнаружил уязвимость, позволяющую устанавливать шпионские программы на смартфоны с ОС Android и iOS. Установка вредоносного ПО происходила через звонки в мессенджере даже в случае, если пользователи на них не отвечали.