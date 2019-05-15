Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 13 мая 2019 года признала Tele2, МТС и «ВымпелКом» нарушителями закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, условия договоров с организациями с госучастием были выгоднее.

«Антимонопольная служба выявила разницу, которая может достигать до 10 раз, то есть компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. Такое обстоятельство создает дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству. Одним из примеров, в частности, является осуществление банками информационных, сервисных и трансакционных рассылок СМС-сообщений», — говорится на сайте ведомства.

Также ФАС установила нарушение закона, выразившееся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений.

При этом компания «ВымпелКом», не обосновав свои действия, отменила возможность транслитерации СМС-сообщений с кириллицы на латиницу, что привело к росту стоимости рассылки в 2 раза.

Таким образом, ведомство выдаст ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом» предписание об устранении нарушения закона о защите конкуренции.