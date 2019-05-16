Все выявленные проблемы в безопасности WhatsApp хорошо подходят для слежки, написал в своем блоге основатель Telegram Павел Дуров.

«Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая. Все их вопросы безопасности удобно подходят для слежки и выглядят, и работают как намеренно встроенные алгоритмы», — пишет он.

Также, по словам Дурова, его не удивила новость об использовании хакерами уязвимости WhatsApp для слежки за пользователями мессенджера.

«Мир, кажется, шокирован новостями о том, что WhatsApp превратил любой телефон в шпионское ПО. Все на вашем телефоне, включая фотографии, электронные письма и тексты, было доступно злоумышленникам только потому, что у вас был установлен WhatsApp. Однако эта новость меня не удивила. В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что у них была очень похожая проблема — хакеру требовался один видеовызов через этот мессенджер, чтобы получить доступ ко всем данным вашего телефона», — сообщил Дуров.

По его словам, WhatsApp не является открытым исходным кодом, поэтому исследователь безопасности не может легко проверить, есть ли проблемы в его коде. Также Дуров предположил, что WhatsApp намеренно запутывает двоичные файлы своих приложений, чтобы убедиться, что никто не может их тщательно изучить.