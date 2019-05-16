Все выявленные проблемы в безопасности WhatsApp хорошо подходят для слежки, написал в своем блоге основатель Telegram Павел Дуров.
«Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая. Все их вопросы безопасности удобно подходят для слежки и выглядят, и работают как намеренно встроенные алгоритмы», — пишет он.
Также, по словам Дурова, его не удивила новость об использовании хакерами уязвимости WhatsApp для слежки за пользователями мессенджера.
«Мир, кажется, шокирован новостями о том, что WhatsApp превратил любой телефон в шпионское ПО. Все на вашем телефоне, включая фотографии, электронные письма и тексты, было доступно злоумышленникам только потому, что у вас был установлен WhatsApp. Однако эта новость меня не удивила. В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что у них была очень похожая проблема — хакеру требовался один видеовызов через этот мессенджер, чтобы получить доступ ко всем данным вашего телефона», — сообщил Дуров.
По его словам, WhatsApp не является открытым исходным кодом, поэтому исследователь безопасности не может легко проверить, есть ли проблемы в его коде. Также Дуров предположил, что WhatsApp намеренно запутывает двоичные файлы своих приложений, чтобы убедиться, что никто не может их тщательно изучить.
Спикер WhatsApp также отметил, что атака была достаточно изощренной, и порекомендовал пользователям обновить приложение до последней версии.