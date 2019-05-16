Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Полысаево, которые пытались похитить из банкоматов порядка 4,4 млн рублей. В зависимости от своей роли они обвинялись по уголовным статьям о краже и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, сообщается на сайте МВД.

В ходе следствия установлено, что трое жителей Ленинска-Кузнецкого разработали схему хищения денежных средств из банкоматов. В ночное время они проникали в торговые точки и с помощью прицепленного к автомобилю троса пытались похитить из терминалов сейфы с наличными. Однако в обоих случаях злоумышленники не довели преступления до конца. В Белово из банкомата могло быть украдено около 2,9 млн рублей, а в Ленинске-Кузнецком — почти 1,5 млн. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников. У одного из них полицейские в ходе обыска изъяли револьвер, изготовленный самодельным способом, и патрон к нему.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд. Потерпевшей стороной заявлен иск о возмещении фигурантами причиненного в результате повреждения банкоматов материального ущерба на сумму более 300 тыс. рублей.



Суд признал участников группы виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил их к лишению свободы условно на сроки от трех лет до 3,5 года. Причиненный ущерб осужденные полностью возместили.